Da Total Film arrivano oggi non solo un mucchio di immagini in alta risoluzione da, nei cinema di tutto il mondo a novembre, ma anche la conferma che il film ha ottenuto la classificazione di PG-13.

La pellicola è stata classificata come PG-13 per “sequenze di violenza e azione fantasy, linguaggio forte e sessualità accennata“.

Ecco tutti gli scatti: come potete vedere, alcune sono foto di scena, altri fotogrammi dal film e dal trailer.

Foto HD - Marvel

Eternals sarà al cinema il 5 novembre.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

