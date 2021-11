rimane in testa alla classifica italiana anche sabato 13 novembre: il cinecomic dei Marvel Studios incassa infatti altri 660 mila euro, tenendo molto bene rispetto a sabato scorso e ottenendo la miglior media della classifica, l’unica sopra i mille euro. Complessivamente il film ha raccolto 5.8 milioni di euro, e oggi potrebbe superare i 6.5 milioni complessivi, diventando uno dei maggiori incassi dell’anno in meno di due settimane.

Seconda posizione per Zlatan, che incassa 275 mila euro e sale a 571 mila euro, mentre al terzo posto The French Dispatch incassa 232 mila euro e sale a 450 mila euro complessivi. Quarta posizione per Per tutta la vita, che incassa 164 mila euro e sale a 244 mila euro in tre giorni, mentre chiude la top-five Io sono Babbo Natale con 152 mila euro e un totale di 926 mila euro.

Da notare, al sesto posto, la buona tenuta di Freaks Out che con 131 mila euro supera i due milioni complessivi.

INCASSI ITALIA 13 / 11 / 2021

ETERNALS – € 660.245 / € 5.853.750 ZLATAN – € 275.457 / € 571.908 THE FRENCH DISPATCH – € 232.356 / € 450.136 PER TUTTA LA VITA – € 164.099 / € 244.930 IO SONO BABBO NATALE – € 152.576 / € 926.525 FREAKS OUT – € 131.740 / € 2.047.712 LA FAMIGLIA ADDAMS 2 – € 111.140 / € 2.419.033 MADRES PARALELAS – € 83.182 / € 1.979.522 L’UOMO NEL BUIO – MAN IN THE DARK – € 58.521 / € 92.325 VENOM: LA FURIA DI CARNAGE – € 54.586 / € 6.938.359

Fonte: Cinetel