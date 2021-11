LEGGI: la recensione di Eternals

si prepara a dominare la classifica al box-office americano per il secondo weekend consecutivo, ma come lasciava immaginare il punteggio CinemaScore “B” ottenuto la settimana scorsa, il film potrebbe registrare un notevole calo negli incassi – forse il secondo più consistente nella storia dei Marvel Studios.

Venerdì il film ha raccolto 7.8 milioni di dollari, ovvero in calo del 74% rispetto a venerdì scorso (che includeva anche le anteprime di giovedì), per un totale di 99.1 milioni di dollari. Si prevede, a questo punto, un weekend da 25/27 milioni di dollari. Se la proiezione più positiva fosse vera, si tratterebbe di un calo del 62% nel secondo weekend: per fare esempi “pandemici”, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha perso il 52% nel suo secondo weekend, mentre Black Widow il 67% (era uscito anche in Accesso VIP su Disney+). Gli unici altri film dei Marvel Studios a perdere più del 62% nel secondo weekend sono stati Ant-Man and the Wasp (2018) e Spider-Man Homecoming (2017), usciti d’estate e in un contesto ben diverso.

In tutto il mondo, il cinecomic ha raccolto finora 189 milioni di dollari e dovrebbe superare abbondantemente i 200 nel corso del weekend. In Corea del Sud, in particolare, sta tenendo molto bene e sabato ha superato i 20 milioni di dollari, diventando il terzo maggiore incasso del 2021 in sole due settimane.

Seconda posizione, venerdì, per Clifford il grande cane rosso: il film d’animazione ha fatto il suo debutto mercoledì con 2.3 milioni di dollari, e potrebbe chiudere il weekend sopra le aspettative (circa 20 milioni di dollari in cinque giorni), nonostante la disponibilità in streaming su Peacock.

Al terzo posto Dune ottiene il miglior quarto venerdì per un film uscito in contemporanea al cinema e in streaming, con 1.6 milioni di dollari, in calo solo del 28% rispetto a una settimana fa. Complessivamente il blockbuster ha raccolto 89 milioni di dollari negli USA.

Da notare l’esordio di Belfast con 640 mila dollari in 580 schermi: ne raccoglierà circa 1.6 milioni nel corso del weekend.

Fonte: BOM