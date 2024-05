Secondo quanto riportato da Variety Ethan Hawke sarà il protagonista di The Last of the Tribe, thriller ambientato nell’Amazzonia brasiliana.

Nel film, scritto da Mark Bailey, Hawke veste i panni di William Phelan, un poliziotto di Chicago diventato un mercenario un poliziotto di Chicago che si ritrova in un paesaggio selvaggio e sconosciuto con l’incarico di uccidere l’ultimo membro sopravvissuto di una tribù indigena.

Hawke sarà affiancato dall’attrice-modella indigena brasiliana Zaya Guarani. Claudio Borrelli dirigerà il progetto.

Cosa ne pensate di questo progetto con Ethan Hawke? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qui di seguito nei commenti.

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate