European Film Awards: Triangle of Sadness miglior film, tutti i vincitori

È Triangle of Sadness di Ruben Ostlund il miglior film all’edizione 2022 (la 35 esima) degli Europan Film Awards che si è tenuta sabato sera a Reykjavík, in Islanda. Non solo: la pellicola vincitrice della Palma d’Oro a Cannes ha ottenuto riconoscimenti anche per il miglior regista, la miglior sceneggiatura e il miglior attore (Zlatko Burić). La migliore attrice è invece Vicky Krieps per Corsage.

A votare i premi sono più di 4200 membri della European Film Academy. Alcuni premi tecnici sono stati invece selezionati da una giuria di otto membri e annunciati a novembre.

EUROPEAN FILM AWARDS 2022: I VINCITORI

FILM EUROPEO

Alcarràs (Spain-Italy) dir. Carla Simón; prods. María Zamora, Stefan Schmitz, Tono Folguera, Giovanni Pompili

Close (Belgium-France-Netherlands) dir. Lukas Dhont; prods. Michiel Dhont, Dirk Impens, Michel Saint-Jean, Laurette Schillings, Arnold Heslenfeld, Frans van Gestel, Jacques-Henri Bronckart

Corsage (Austria-Luxembourg-Germany-France) dir. Marie Kreutzer; prods. Alexander Glehr, Johanna Scherz, Bernard Michaux, Jonas Dornbach, Janine Jackowski, Maren Ade, Jean-Christophe Reymond

Holy Spider (Denmark-Germany-Sweden-France) dir. Ali Abbasi; prods. Sol Bondy, Jacob Jarek

Triangle Of Sadness (Sweden-Germany-France-UK)dir. Ruben Östlund; prods. Erik Hemmendorff, Philippe Bober

ATTRICE EUROPEA

Vicky Krieps, Corsage

Zar Amir Ebrahimi, Holy Spider

Léa Seydoux, One Fine Morning

Penélope Cruz, Parallel Mothers

Meltem Kaptan, Rabiye Kurnaz Vs. George W. Bush

ATTORE EUROPEO

Paul Mescal, Aftersun

Eden Dambrine, Close

Elliott Crosset Hove, Godland

Pierfrancesco Favino, Nostalgia

Zlatko Burić, Triangle Of Sadness

REGISTA EUROPEO

Lukas Dhont, Close

Marie Kreutzer, Corsage

Jerzy Skolimowski, Eo

Ali Abbasi, Holy Spider

Alice Diop, Saint Omer

Ruben Östlund, Triangle Of Sadness

SCENEGGIATORE EUROPEO

Carla Simón & Arnau Vilaró, Alcarràs

Kenneth Branagh, Belfast

Lukas Dhont & Angelo Tijssens, Close

Ali Abbasi & Afshin Kamran Bahrami, Holy Spider

Ruben Östlund, Triangle Of Sadness

DOCUMENTARIO EUROPEO

A House Made Of Splinters (Denmark-Sweden-Finland-Ukraine) dir. Simon Lereng Wilmont

Girl Gang (Switzerland) dir. Susanne Regina Meures

Mariupolis 2 (Lithuania-France-Germany) dir. Mantas Kvedaravičius

The Balcony Movie (Poland) dir. Paweł Łoziński

The March On Rome (Italy) dir. Mark Cousins

FILM D’ANIMAZIONE EUROPEO

Little Nicholas – Happy As Can Be dirs. Amandine Fredon & Benjamin Massoubre

My Love Affair With Marriage dir. Signe Baumane

My Neighbors’ Neighbors dirs. Anne-Laure Daffis & Léo Marchand

No Dogs Or Italians Allowed dir. Alain Ughetto

Oink dir. Mascha Halberstad

COMMEDIA EUROPEA

Cop Secret dir. Hannes Þór Halldórsson

The Divide dir. Catherine Corsini

The Good Boss dir. Fernando León de Aranoa

SCOPERTA EUROPEA – Prix Fipresci

107 Mothers (Slovakia-Czech Republic-Ukraine) dir. Peter Kerekes

Love According To Dalva (Belgium-France) dir. Emmanuelle Nicot

Other People (Poland-France) dir. Aleksandra Terpińska

Pamfir (Ukraine-France-Poland-Germany-Chile) dir. Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk

Small Body (Italy-Slovenia-France) dir. Laura Samani

Sonne (Austria) dir. Kurdwin Ayub

CORTOMETRAGGIO EUROPEO