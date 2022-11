Eva Green considererebbe la possibilità di unirsi all’UCM

Eva Green ha già avuto modo di tastare il terreno dei film tratti a fumetti, in 300: L’alba di un impero, lungometraggio in parte ispirato alla graphic novel “Xerxes – la caduta della casa di Dario e l’ascesa di Alessandro” di Frank Miller e anche in Sin City: Una donna per cui uccidere. Ma ci potrebbe essere spazio per l’attrice nell’Universo Cinematografico Marvel?

Intervistata da ComicBook.com l’attrice ha rivelato che sarebbe disposta a prendere parte all’UCM, ma solamente se ci fosse un ruolo per lei molto stratificato:

Penso dipenda sempre dal ruolo, dalla storia, che non sia troppo monodimensionale. È interessante. In 300 in qualsiasi altro film, il personaggio era interessante e non era solo un villain. Aveva un passato oscuro che le conferiva umanità. [..]

