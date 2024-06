Evangeline Lilly ha annunciato di aver messo ufficialmente in pausa la sua carriera da attrice. Con un post su Instagram la star di serie come Lost, film come Lo Hobbit e l’Universo Cinematografico Marvel (ha interpretato Hope Van Dyne in film come Ant-Man, Ant-Man and the Wasp, Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Avengers: Endgame) ha comunicato il suo ritiro dalla recitazione.

Lo ha fatto con un video di se stessa girato nel 2006, in cui diceva:

Tra dieci anni, dove mi piacerebbe essere? Sono terrorizzata all’idea di ammetterlo al resto del mondo della recitazione, ma idealmente tra dieci anni mi piacerebbe essere un’attrice in pensione e avere una famiglia. Mi piacerebbe scrivere e influenzare la vita delle persone in modi umanitari.

Nella didascalia, Lilly continua:

Oggi sono così piena di gioia e contentezza mentre vivo la mia visione. Lode a Dio, mi sento così grata per le mie benedizioni. Allontanarsi da quella che sembra la scelta ovvia (ricchezza e fama) può sembrare spaventoso a volte, ma entrare nel proprio dharma sostituisce la paura con il compimento. Potrei tornare a Hollywood un giorno, ma, per ora, è qui che appartengo.

