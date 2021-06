Da Variety apprendiamo che, ora sul set della serie di, sarà il protagonista di, il nuovo film di Doug Liman.

L’attore interpreterà George Mallory, uno scalatore inglese che prese parte alla prime tre spedizioni sul monte Everest e sarà affiancato da Sam Heughan e Mark Strong.

La storia è ispirata al romanzo “Paths of Glory” di Jeffrey Archer ed è prodotta da Jennifer Klein con Liman. Le riprese si terranno nel Regno Unito e in Italia a gennaio 2022, ecco la sinossi:

1921. Nessuno è mai riuscito ad arrivare sulla somma dell’Everest e molti hanno sacrificato la sanità mentale e spesso anche la vita nell’intento di farlo.

George Mallory (McGregor) viene scelto dall’arrogante Arthur Hinks (Strong) della Royal Geographic Society per tentare l’impossibile. Dopo la Prima guerra mondiale, l’impero britannico sempre più evanescente è disperato in cerca di una rivalsa. Eppure, per Mallory e il suo rivale, l’eccentrico austriaco George Finch (Heughan), la sfida dell’Everest non ha nulla a che vedere con il patriottismo, ma con una prova di tipo più personale.