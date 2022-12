Everything Everywhere All at Once: Harrison Ford loda Ke Huy Quan e il suo percorso

Everything Everywhere All at Once

Durante una recente intervista con Uproxx, Harrison Ford ha parlato della rimpatriata di Indiana Jones con Ke Huy Quan in occasione del D23 della scorsa estate.

“È stato davvero bellissimo rivederlo” ha commentato l’attore che poi ha ammesso di aver apprezzato il collega in Everything Everywhere All at Once.

Ho avuto l’occasione di vedere il film e lui è stato pazzesco. Sono così felice di vedere ciò che è diventato. E poi è un uomo così solare.

Sulla possibilità che poi Ke Huy Quan possa essere candidato all’Oscar ha poi aggiunto:

Sarebbe molto meritato!

