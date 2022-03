Evil Dead Rise: il nuovo film ottiene il rating R

Secondo quanto rivelato da ComicBook.com la Motion Picture Association ha assegnato un rating R a, il prossimo capitolo del franchise di “La casa” che approderà direttamente in streaming su HBO Max.

Tale valutazione, ovvero vietato ai minori di 17 anni (negli USA) è stata necessaria per la presenza nel progetto di “forte violenza sanguinolenta e un po’ di linguaggio inappropriato”.

Il creatore della popolare saga horror, Sam Raimi, è tornato in qualità di produttore, insieme allo storico socio Robert Tapert e al suo amico e attore feticcio Bruce Campbell, l’interprete di Ash Campbell, personaggio che non comparirà nella nuova pellicola. Il cast comprende anche Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Gabrielle Echols, Morgan Davies e Nell Fisher.

La pellicola è diretta da Lee Cronin che ha già diretto The Hole in The Ground.

Vi ricordiamo che potete seguire BadTaste anche su Twitch!

Cosa ne pensate del rating assegnato al film? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!