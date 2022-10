Fairy Tale: la Universal porterà al cinema il film di Paul Greengrass tratto dall’opera di Stephen King

Secondo quanto riportato da Deadline la Universal Pictures si sarebbe aggiudicata i diritti di Fairy Tale, adattamento del romanzo fantasy di Stephen King appena pubblicato che verrà diretto da Paul Greengrass.

Il celebre regista sarà sceneggiatore, regista e produttore del bestseller incentrato sulla storia di un diciassettenne che eredita le chiavi di un mondo terrificante dove le forze del bene e del male sono in guerra.

Questa la sinossi del romanzo edito in Italia da Sperling & Kupfer:

Charlie Reade è un diciassettenne come tanti, discreto a scuola, ottimo nel baseball e nel football. Ma si porta dentro un peso troppo grande per la sua età. Sua madre è morta in un incidente stradale quando lui aveva sette anni e suo padre, per il dolore, ha ceduto all’alcol. Da allora, Charlie ha dovuto imparare a badare a entrambi. Un giorno, si imbatte in un vecchio – Howard Bowditch – che vive recluso con il suo cane Radar in una grande casa in cima a una collina, nota nel vicinato come «la Casa di Psycho». C’è un capanno nel cortile sul retro, sempre chiuso a chiave, da cui provengono strani rumori. Charlie soccorre Howard dopo un infortunio, conquistandosi la sua fiducia, e si prende cura di Radar, che diventa il suo migliore amico. Finché, in punto di morte, il signor Bowditch lascia a Charlie una cassetta dove ha registrato una storia incredibile, un segreto che ha tenuto nascosto tutta la vita: dentro il capanno sul retro si cela la porta d’accesso a un altro mondo. Una realtà parallela dove Bene e Male combattono una battaglia da cui dipendono le sorti del nostro stesso mondo. Una lotta epica che finirà per vedere coinvolti Charlie e Radar, loro malgrado, nel ruolo di eroi. Dal genio di Stephen King, una nuova avventura straordinaria e agghiacciante, una corsa a perdifiato nel territorio sconfinato della sua immaginazione.