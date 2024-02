Ospite al The Late Show di Stephen Colbert, Christopher Nolan è tornato a parlare del suo amore per la saga di Fast & Furious della Universal.

Già nell’autunno del 2020, nel corso di un intervento all’Happy, Sad, Confused podcast aveva potuto spiegare di essere un fan del franchise, in particolare di Tokyo Drift, il primo capitolo diretto da Justin Lin (ECCO I DETTAGLI). E da Colbert ha ribadito questa sua passione:

Non provo alcun senso di colpa nell’essere un fan di Fast and Furious. È un franchise d’azione straordinario… Guardo quei film di continuo! Li adoro! Sono stupito che tu non ne abbia mai visto uno.