Fantastic Four, il film dei Marvel Studios uscirà nel 2024

È ufficiale: durante il panel dei Marvel Studios è stato annunciata la data di uscita del film sui Fantastici Quattro, che da poco ha perso il regista Jon Watts.

Anocra non sappiamo chi dirigerà il progetto (la Marvel sarebbe ancora in alto mare a riguardo), ma sappiamo quando uscirà il film: Kevin Feige ha infatti annunciato che arriverà l’8 novembre 2024, in piena Fase 6 dell’Universo Cinematografico Marvel.

Ecco il nuovo logo:

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Fantastic Four, in theaters November 8, 2024. #SDCC2022 pic.twitter.com/K0MyKwdmXj — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

Ricordiamo che il film sui Fantastici Quattro era stato annunciato a dicembre del 2020.