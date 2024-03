Il conceptual artist Jerad Marantz (tramite Instagram ) ha pubblicato in rete un reel in cui mostra svariati concept da lui realizzati per un progetto legato ai Fantastici 4.

I concept in questione riguardano il personaggio de La Cosa/Ben Grimm, anche se non è chiaro il reale progetto a cui sono legati tali concept. L’artista cita un progetto datato 2009 che probabilmente non ha mai visto la luce del sole (i primi film risalgono al 2005 e al 2007 e l’ultimo al 2015).

Potete vedere i concept nel reel qua sotto:

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

