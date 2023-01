I Fantastici Quattro: Toby Kebbell ammette di essere stato un terribile Dottor Destino

Il futuro cinematografico dei Fantastici Quattro all’interno del Marvel Cinematic Universe non è ancora del tutto chiaro, ma il passato del franchise, come si suol dire, è invece storia nota.

Dopo i primi due film diretti da Tim Story arrivati in sala, rispettivamente, nel 2005 e nel 2015, la fu 20Th Century Fox cercò di rilanciare la proprietà intellettuale nel 2015 con Fantastic 4 – I Fantastici Quattro, la fallimentare pellicola di Josh Trank che è finita per gettare il regista in una “director’s jail” dalla quale non è ancora uscito.

Durante la promozione stampa di Servant 4, Toby Kebbell, che nel cinecomic ha interpretato il Dottor Destino, ha ricordato l’esperienza avuta con il film.

Quando gli viene chiesto qual è la cosa più strana che, secondo lui, è stata preparata in Servant dal personaggio che interpreta nella serie (si tratta di un cuoco, ndr.) risponde senza esitazione che si tratta dei pasticcini alla placenta e che preferirebbe di gran lunga mangiare uno di quelli che rispondere ad altre domande su I Fantastici Quattro:

Senza dubbio sceglierei i pasticcini alla placenta (alle domande su I Fantastici Quattro). Mangerei un’intera croquembouche di pasticcini alla placenta al sentirmi domandare se desidero tornare a essere terribile nei panni del Dottor Destino. “Ehi, sei stato un orrendo Dottor Destino, lo rifaresti?”. No.

L’intervistatore gli fa notare che non è stata colpa sua se il film non ha funzionato, cosa che Kebbell ribadisce con ironia “Hai ragionissima! Non è stata colpa mia”.

Le altre star di Servant 4 presenti insieme a lui nel corso dell’intervista, Neil Tiger Free e Lauren Ambrose, hanno assistito allo scambio alquanto divertite e quando Ambrose cerca di aiutarlo affermando che lui è un attore validissimo, Toby Kebbell controbatte scherzando di aver lavorato per “distruggere il cinema”:

Hey amiche, sono in Hurricane – Allerta uragano, non dovete mentire sul fatto che sono un buon attore. Sono in alcuni dei peggiori film di tutti i tempi! Da ragazzino ho visto Pagemaster e ho pensato che fosse un film orrendo, ma sono riuscito a raggiungere quel livello! Non avevo realizzato di aver reso un mio scopo la distruzione del cinema. Ma ce l’ho fatta. Ho completamente realizzato l’obbiettivo.

