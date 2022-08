I Fantastici Quattro: Matt Shakman in trattative per dirigere il film Marvel!

Pane al pane: la notizia l’aveva data inizialmente The Direct qualche giorno fa, e ora l’Hollywood Reporter e Deadline confermano che i Marvel Studios hanno puntato gli occhi su Matt Shakman per dirigere Fantastic Four, l’annunciato nuovo film sui Fantastici Quattro che segnerà il debutto della famiglia di supereroi nell’Universo Cinematografico Marvel (dopo il cameo di un Reed Richards interpretato da John Krasinski in Doctor Strange nel Multiverso della Follia).

Secondo quanto riporta Deadline, un’offerta formale non è stata ancora fatta, e che le trattative con Shakman (regista di WandaVision) sarebbero appena iniziatea, anche se a quanto pare corrono nella direzione giusta.

Shakman prenderebbe il posto di Jon Watts, che qualche mese fa ha lasciato la produzione. Nel frattempo la Marvel ha deciso che il film aprirà la Fase 6 dell’UCM, con una data d’uscita fissata per l’8 novembre 2024.

Ricordiamo che il film sui Fantastici Quattro era stato annunciato a dicembre del 2020.