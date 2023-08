Fast & Furious 10 è uscito nei cinema lo scorso 18 maggio e molti fan sono rimasti stupiti (e deliziati) nell’assistere al ritorno nella saga di Luke Hobbs, che appare in una scena dopo i titoli di coda.

Il ritorno del personaggio interpretato nel quinto episodio da Dwayne Johnson/ The Rock è stato accolto con sorpresa, soprattutto considerando che lo stesso attore aveva più volte rigettato l’ipotesi di ritornare nel franchise a causa dei suoi dissapori con Vin Diesel.

In un’intervista con Comic Book, il regista del decimo film Louis Leterrier ha commentato la riconciliazione tra i due attori e il ricongiungimento tra i personaggi.

Mi piace l’idea di rivederli insieme. Quello che ho capito è che si sono tenuti in contatto, hanno continuato a scambiarsi messaggi, si auguravano buon compleanno o buon Natale. […] Ci siamo guardati e abbiamo detto: “Francamente, non sarebbe grandioso? Non solo per il franchise, ma anche per i fan e per voi ritornare insieme sullo stesso treno?” Questa è la conversazione che hanno avuto. Sono stato fortunato di poter lavorare con Dwayne quel giorno e non vedo l’ora di rifarlo.