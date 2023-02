Fast & Furious 10: le prime foto, il regista ha puntato ad un approccio più “pratico”

Ci siamo: domani arriverà il primo trailer di Fast & Furious 10 per cui la Universal ha organizzato un grosso evento a Los Angeles.

Nell’attesa, Empire ci regala le prime foto del film che ci mostrano non solo Vin Diesel, ma anche i nuovi personaggi interpretati da Brie Larson e Jason Momoa, Tess e Dante.

All’interno del giornale sono presenti anche alcune dichiarazioni del regista Louis Leterrier, che ha preannunciato un cambio di rotta:

Sono più pratico di altri registi, perciò ho riportato Fast & Furious a qualcosa di più terrestre. Abbiamo realizzato stunt veri, che abbiamo esaltato con effetti visivi. Abbiamo girato a Los Angeles, Londra, Rio, Portogallo. Abbiamo fatto saltare in aria delle Hummers in giro per Roma. In questo film ci saranno momenti iconici e lo vedrete: finché Dom Toretto sarà al posto di guida, non ci sarà nulla a fermarlo.