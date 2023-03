Dopo Fast X la saga continuerà col già annunciato Fast & Furious 11 che, stando alle parole di Vin Diesel, darà un degno addio a Paul Walker il cui personaggio, Brian O’Conner, è ancora vivo nel franchise della Universal.

Diesel ne ha parlato con Total Film a cui spiega:

In quel momento del 2013 quando il mondo intero stava facendo i conti con la sua scomparsa, lo studio prese una decisione giusta e coraggiosa col voler mantenere in vita Brian O’Conner. Ti dirò questo senza spoilerare niente: non potrei immaginare di finire questa saga senza dire davvero addio a Brian O’Conner.

Qualche settimana fa, il regista di Fast X Louis Leterrier aveva fatto allusione a un possibile ritorno in scena del personaggio proprio nel decimo film:

Brian è decisamente vivo nel mondo di Fast & Furious, sono stati fatti parecchi riferimenti a lui nei precedenti film. Nel 9 vediamo una macchina che arriva. È qualcosa che è stato pianificato. Il film fa dei salti avanti e indietro fra il passato e il presente. Vedrete Brian nel passato, non nel presente. Ed è qualcosa sulla quale tutti concordano. La famiglia Walker è ancor una parte integrante del franchise e lo vedrete in questo film. Deve essere fatto tutto al momento giusto e con i toni adeguati. Quello che James Wan ha fatto alla fine del settimo capitolo è semplicemente perfetto. Il tomo era perfetto. Brian deve rientrare nel franchise in modo perfetto, così come l’ha lasciato.