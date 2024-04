A metà aprile, Vin Diesel aggiornava i suoi fan tramite Instagram sulla lavorazione di Fast & Furious 11, la cui uscita è attualmente fissata al mese di aprile 2025.

La star spiegava che per la lavorazione degli stunt del blockbuster è necessaria parecchia pianificazione, anche logistica, e che, per questo, bisogna fare le cose col giusto anticipo. Tuttavia, non c’è ancora una data per l’inizio delle riprese di Fast & Furious 11 ed è praticamente scontato che la Universal annuncerà, prima o poi, un rinvio della data di release.

Anche alcune recenti dichiarazioni di Tyrese Gibson sembrano suggerire questa cosa. La star ha difatti detto nel corso di un’intervista che, per colpa degli scioperi dei mesi scorsi, difficilmente le riprese partiranno prima dell’inizio del 2025. Ma ha anche aggiunto che la pellicola punta a tornare alle origini, alle corse e alle gare clandestine, abbandonando gli eccessi degli ultimi capitoli

Un ritorno alle origini di Fast & Furious

L’interprete di Roman Pearce dice in merito al film:

A causa dello sciopero, di entrambi gli scioperi (attori e sceneggiatori, ndr.), ci sono stati dei pesanti ritardi nella scrittura e nel mettere il film in piedi. Ho sentito dire che lo cominceremo a girare nel 2025, proprio all’inizio dell’anno. Penso che al momento la pressione sia principalmente dovuta dalla necessità di elevare il progetto e portarlo ad altri livelli. Come avete visto, Gal Gadot e The Rock sono tornati, il che è eccitante.

Poi aggiunge:

So che i fan negli anni hanno espresso il desiderio di rivedere la saga tornare alle origini, tornare alle corse clandestine, allontanandosi dallo spazio e da tutte quelle robe. Penso che al momento siano proprio nel bel mezzo di questa fase creativa per assicurarsi che i fan possano arrivare e godersi davvero il film. Per lo meno è quello che ho sentito. Ho sentito che stanno ascoltando i fan, il loro feedback e quello che i fan vogliono, quindi credo che tornerà a puntare sulle corse clandestine.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTE: CBR

