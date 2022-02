ha fatto il suo debutto nel franchise dinell’ottavo capitolo della saga nei panni di Magdalene Shaw, la madre di Deckard Shaw (Jason Statham).

In una recente intervista a Entertainment Weekly la Miller ha rivelato di aver implorato Vin Diesel di entrare a far parte del franchise:

Non l’ho chiesto – l’ho implorato! Penso fossimo ad una cerimonia e lui era lì e mi sono presentata. In modo spudorato “Oh mio Dio, mi piacerebbe partecipare ai tuoi film! Ti prego fammi partecipare”. E Vin, con quella sua bella voce profonda mi disse “Vedrò cosa posso fare”. Lo ha fatto per me. Ha trovato questo piccolo grande ruolo per me, era perfetto.