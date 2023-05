Durante una recente intervista con Collider, Louis Leterrier ha svelato di essere già al corrente di come finirà la saga di Fast & Furious.

“Nel momento esatto in cui ho letto la sceneggiatura [di Fast X] e ho notato quanto fosse un Fast & Furious al contrario, ho posto quella domanda” ha spiegato il regista. “Poi abbiamo iniziato a parlarne, e nonostante non sapessi se avrei diretto anche il successivo, era importante per me sapere dove sarebbe andata a parare la storia in modo da iniziare a piantare alcuni semi. Ecco allora che abbiamo dovuto deciderlo, come finirà tutto“.

Ha poi aggiunto: “Quello che posso dirti è che sappiamo esattamente dove si concluderà la saga, sappiamo quale sarà il finale. Le strade che percorreremo magari saranno diverse, ma sappiamo dove finirà tutto e so da fan che sarà sia sorprendente che soddisfacente. Come sapete, il fan service è ostico, perché vuoi sorprendere le persone, non vuoi dare loro esattamente ciò che si aspettano dalla saga“.

Fast X arriverà al cinema il 18 maggio. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

