Michelle Rodriguez è nota soprattutto come il volto di Leticia Ortiz, personaggio della saga di Fast & Furious presente fin dal primo film, uscito nel 2001. L’anno precedente, l’attrice aveva esordito sul grande schermo nella pellicola indipendente Girlfight, diretta da Karyn Kusama. Ospite recentemente del podcast di The Hollywood Reporter, quest’ultima ha rivelato che la star già all’epoca aveva predetto il successo del franchise con Vin Diesel:

Ricordo molto bene che dopo il Sundance [dove Girlfight venne presentato in anteprima, ndr.], dopo aver ricevuto tutta questa attenzione, mi stava dicendo cosa voleva fare. “C’è un videogioco che adoro e che si chiama Resident Evil. Voglio davvero vedere se ne traggono un film. E se sì, voglio farne parte. E ho letto una sceneggiatura che mi è piaciuta molto, intitolata Fast and Furious. E penso che diventerà un franchise globale che durerà decenni”. E io ho pensato: “Davvero?” Lei me lo aveva detto. Lo sapeva. A dire il vero, io non l’avevo immaginato, ma lei sì, il che è piuttosto sorprendente.