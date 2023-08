In occasione di un’intervista con GQ, Gal Gadot ha risposto ad alcune domande sul suo conto da parte dei fan su internet, tra cui anche una legata al suo personaggio in Fast X.

Come noto, Gisele ritorna “dal mondo dei morti” (come altri personaggi nella saga) alla fine del decimo film. Rispondendo alle perplessità sul ritorno in questione, l’attrice si è limitata a dire: “Avete visto un corpo? Io non ho visto il corpo, voi?“.

Ha poi parlato di uno dei giorni di riprese più folli, sul set del sesto film:

Eravamo alle Isole Canarie, bloccarono le strade e praticamente fecero esplodere un camion enorme e un mucchio di auto costosissime. In Fast & Furious tutte le scene d’azione con auto, treni, missili e aerei sono veramente folli. È da pazzi.

Fast X è arrivato al cinema il 18 maggio. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

