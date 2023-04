Si avvicina a spron battuto l’uscita nei cinema di Fast X, il decimo capitolo della popolare saga targata Universal cominciata nel 2001 con l’iconico film interpretato da Vin Diesel e Paul Walker per la regia di Rob Cohen.

A proposito, se ancora non l’avete messo fra i vostri preferiti, vi segnaliamo la nostra serie di speciali settimanali dedicati al franchise che trovate, via via, elencati nella pagina Tutto quello che so sulla famiglia l’ho imparato da Fast & Furious.

Nelle ore scorse, la major ha diffuso online un nuovo promo di Fast X dedicato alla guerra che Dante Reyes, il villain interpretato da Jason Momoa, ha dichiarato a Dom Toretto e alla sua famiglia.

Potete ammirarlo qua sotto!

Fast X, la sinossi

La fine della corsa ha inizio.Fast X, il decimo film della saga di Fast & Furious, dà il via ai capitoli finali di uno dei più leggendari e popolari franchise cinematografici, giunto al suo terzo decennio e ancora sostenuto dallo stesso cast e dagli stessi personaggi degli esordi. Nel corso di molte sfide e contro ostacoli impossibili, Dom Toretto (Vin Diesel) e la sua famiglia hanno superato in astuzia, coraggio e abilità tutti i nemici che hanno incontrato sul loro cammino. Ora si trovano di fronte all’avversario più letale che abbiano mai affrontato: una minaccia terribile che emerge dalle ombre del passato, alimentata dalla vendetta, determinata a disperdere la famiglia e a distruggere per sempre tutto e tutti i suoi cari.

In Fast Five del 2011, Dom e la sua squadra hanno eliminato il famigerato boss della droga brasiliano Hernan Reyes e distrutto il suo impero su un ponte di Rio De Janeiro. Quello che non sapevano è che il figlio di Reyes, Dante (Jason Momoa di Aquaman), ha assistito a tutto questo e ha passato gli ultimi 12 anni a elaborare un piano per far pagare a Dom il prezzo più alto. Il complotto di Dante spingerà la famiglia di Dom da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all’Antartide. Si stringeranno nuove alleanze e torneranno vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di 8 anni (Leo Abelo Perry, Black-ish) è l’obiettivo finale della vendetta di Dante.

Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

Potete seguire BadTaste anche su Twitch!

Classifiche consigliate