Manca un mese all’arrivo nelle sale di tutto il mondo di Fast X e, in una nuova intervista, Jason Momoa ha parlato del perché abbia assolutamente voluto guidare delle Harley Davidson nella pellicola al posto di bolidi di altre marche.

Jason Momoa, che in Fast X interpreta il villain Dante Reyes, spiega:

La prima cosa che ho chiesto è stata “Che moto userò?”. Generalmente vengono usate delle Bugatti o delle Triumph o delle motociclette di dimensioni ridotte più adatte per fare le acrobazie. Ma ho detto “Diamine, no! Voglio una Harley!”. Ho chiamato subito la compagnia, ho parlato col CEO e gli ho domandato “Amico, puoi aiutarmi?”. Ci hanno spedito sei moto. E mi sono subito agganciato al personaggio perché mi hanno aiutato a costruirlo.

Poi aggiunge:

Non volevo che si trasformasse tutto nell’ennesima fine dei conti super maschia traboccante testosterone. Volevo che sembrasse invitante, alla mano. Che avesse un lato più morbido per così dire. Ed è per questa ragione che indossa dei colori pastello. È un po’ androgino. È una persona che è stata davvero ferita e, per questo, è molto pericolosa. Ma le sue vibrazioni esteriori… Vi voglio intrigati da Dante Reyes e, nel momento in cui ti avvicini a lui, sei suo.

In Fast Five del 2011, Dom e la sua squadra hanno eliminato il famigerato boss della droga brasiliano Hernan Reyes e distrutto il suo impero su un ponte di Rio De Janeiro. Quello che non sapevano è che il figlio di Reyes, Dante (Jason Momoa di Aquaman), ha assistito a tutto questo e ha passato gli ultimi 12 anni a elaborare un piano per far pagare a Dom il prezzo più alto. Il complotto di Dante spingerà la famiglia di Dom da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all’Antartide. Si stringeranno nuove alleanze e torneranno vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di 8 anni (Leo Abelo Perry, Black-ish) è l’obiettivo finale della vendetta di Dante.

Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

