Fast X: il regista ha riscritto il terzo atto durante il volo in direzione del set

L’inizio delle riprese di Fast X è stato determinato da un grosso scossone dopo che Justin Lin ha abbandonato la produzione per divergenze con i piani alti.

Ciò ha determinato la ricerca repentina di un sostituto, rivelatosi Louis Leterrier, il cui primo incarico non è stato di poco conto.

Come raccontato a Variety, infatti, sull’aereo che lo avrebbe condotto sul set del film il regista ha dovuto rimboccarsi le maniche:

Ho letto la sceneggiatura quattro volte in aereo, ho detto che avevo delle idee e mi è stato detto: “Ottimo, perché dobbiamo cambiare tutto il terzo atto. Puoi riscriverlo stanotte?“. Non avevo chiuso occhio, erano giorni che non dormivo. Ovviamente non sarebbe stato definitivo, ma avevo già delle idee e così ho iniziato a scrivere. Ovviamente, quando il terzo atto cambia, devi cambiare anche il primo. E quando riscrivi il primo e il terzo atto, il secondo diventa inutile. Perciò ho dovuto riscrivere tutto durante quel volo.