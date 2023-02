Fast X: il regista parla del “ritorno” di Paul Walker

Con il debutto del primo trailer avvenuto durante uno spettacolare evento e con la diffusione dello spot del Super Bowl, sono state giornate belle piene per Fast X, il decimo capitolo della saga di Fast & Furious.

In un’intervista, il regista di Fast X, Louis Leterrier, ha parlato del “ritorno” in scena di Paul Walker e del suo Brian O’Conner. L’attore, lo ricordiamo, è tragicamente scomparso a causa di un incidente stradale durante le riprese di Fast & Furious 7, ma il suo personaggio è ancora vivo nel franchise.

Il filmmaker spiega:

Brian è decisamente vivo nel mondo di Fast & Furious, sono stati fatti parecchi riferimenti a lui nei precedenti film. Nel 9 vediamo una macchina che arriva. È qualcosa che è stato pianificato. Il film fa dei salti avanti e indietro fra il passato e il presente. Vedrete Brian nel passato, non nel presente. Ed è qualcosa sulla quale tutti concordano. La famiglia Walker è ancor una parte integrante del franchise e lo vedrete in questo film. Deve essere fatto tutto al momento giusto e con i toni adeguati. Quello che James Wan ha fatto alla fine del settimo capitolo è semplicemente perfetto. Il tomo era perfetto. Brian deve rientrare nel franchise in modo perfetto, così come l’ha lasciato.

Fast X, la sinossi:

La fine della corsa ha inizio.

Fast X, il decimo film della saga di Fast & Furious, dà il via ai capitoli finali di uno dei più leggendari e popolari franchise cinematografici, giunto al suo terzo decennio e ancora sostenuto dallo stesso cast e dagli stessi personaggi degli esordi. Nel corso di molte sfide e contro ostacoli impossibili, Dom Toretto (Vin Diesel) e la sua famiglia hanno superato in astuzia, coraggio e abilità tutti i nemici che hanno incontrato sul loro cammino. Ora si trovano di fronte all’avversario più letale che abbiano mai affrontato: una minaccia terribile che emerge dalle ombre del passato, alimentata dalla vendetta, determinata a disperdere la famiglia e a distruggere per sempre tutto e tutti i suoi cari. In Fast Five del 2011, Dom e la sua squadra hanno eliminato il famigerato boss della droga brasiliano Hernan Reyes e distrutto il suo impero su un ponte di Rio De Janeiro. Quello che non sapevano è che il figlio di Reyes, Dante (Jason Momoa di Aquaman), ha assistito a tutto questo e ha passato gli ultimi 12 anni a elaborare un piano per far pagare a Dom il prezzo più alto. Il complotto di Dante spingerà la famiglia di Dom da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all’Antartide. Si stringeranno nuove alleanze e torneranno vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di 8 anni (Leo Abelo Perry, Black-ish) è l’obiettivo finale della vendetta di Dante.

Diretto da Louis Leterrier (Scontro tra Titani, L’incredibile Hulk), Fast X è interpretato dal cast storico , Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “”Ludacris”” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena e Scott Eastwood, con il premio Oscar® Helen Mirren e il premio Oscar® Charlize Theron. Il film si arricchisce di un nuovo straordinario cast, tra cui la vincitrice dell’Oscar® Brie Larson nel ruolo di Tess, una rappresentante disonesta dell’Agenzia; Alan Ritchson (Reacher) nel ruolo di Aimes, il nuovo capo dell’Agenzia che non nutre la stessa simpatia per la squadra di Dom come il suo predecessore, Mr. Nobody; Daniela Melchior (Suicide Squad) nel ruolo di una pilota di strada brasiliana con un forte legame con il passato di Dom; e la leggendaria vincitrice dell’Oscar® Rita Moreno nel ruolo di Abuelita Toretto, la nonna di Dom e Mia.

Fast X è prodotto da Neal H. Moritz, Vin Diesel, Justin Lin, Jeff Kirschenbaum e Samantha Vincent. I produttori esecutivi sono Joseph M. Caracciolo, Jr., David Cain, Chris Morgan, Amanda Lewis e Mark Bomback.

FONTE: Total Film su Games Radar