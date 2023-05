Come è ormai noto, perché trapelato in rete dopo la première mondiale di Roma, c’è una scena nei titoli di coda di Fast X, uscito nei cinema italiani giovedì 18 maggio.

Il film si conclude con un finale aperto, anzi apertissimo, in vista del secondo dei due (anzi tre) episodi di questa lunga conclusione della saga. Entriamo nel dettaglio.

Cosa succede nella scena post-credits di Fast X

Come per gli altri film della saga che contengono scene nei titoli di coda, la scena in questione è solo una, ed è stata inserita mid-credits, dopo che sono terminati i titoli di coda iniziali.

Fast X introduce il villain Dante Reyes, interpretato da Jason Momoa e figlio di Hernan Reyes, che da anni sta preparando un piano per abbattere Dom Toretto (Vin Diesel) dopo i fatti di Fast Five (il suo personaggio è stato addirittura aggiunto negli eventi di quel film in un flashback).

Nella scena nei titoli di coda vediamo un team di agenti speciali entrare in un gigantesco e lussuoso palazzo, un teatro apparentemente abbandonato. Si rendono conto che il luogo è completamente vuoto, e a un certo punto entrano nella sala principale del teatro, al centro della quale si trova una televisione, dei proiettori e un telefono. Sul televisore scorre una canzone country, Happy Trails, cantata da Roy Rogers e Dale Evans:

Squilla il telefono, un soldato ben piazzato risponde, e sentiamo la voce di Dante mentre rivediamo le scene del flashback di Fast Five in cui muore Hernan Reyes:

Come va socio? Ti piacciono le sorprese? Hai compiuto delle azioni ignobili, sceriffo. Mi hai portato via la cosa più importante della mia vita. Era Dom che guidava, ma tu hai premuto il grilletto. E ora io ti farò soffrire. Il diavolo sta venendo a prenderti, sbirro.

A quel punto scopriamo che l’agente è nientemeno che Luke Hobbs (Dwayne Johnson), che prima di distruggere il telefono schiacciandolo con la propria mano risponde:

Non è difficile trovarmi, figlio di puttana.

Dwayne Johnson tornerà in Fast & Furious 11

A quanto pare la faida tra Vin Diesel e Dwayne Johnson si è risolta – le malelingue diranno che il cameo è stato girato solo recentemente, dopo il flop di Black Adam. Tuttavia i fan speravano da tempo che i dissapori tra i due attori venissero appianati, e il ritorno di Luke Hobbs sembra perfetto per proseguire la storia lasciata in sospeso alla fine di Fast X.

Johnson aveva lasciato il franchise dopo Fast & Furious 8, e il suo ritorno chiaramente potrebbe anche aprire la strada a un sequel dello spinoff Hobbs & Shaw.

Fast X è al cinema dal 18 maggio. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

