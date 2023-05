Con la release nelle sale di Fast X, decimo capitolo dell’amato franchise di Fast & Furious, è approdata in rete anche la tracklist della ricca colonna sonora della pellicola.

Tra i numerosissimi pezzi troviamo anche “Won’t Back Down”, canzone originale realizzata per il film e firmata Youngboy Never Broke Again, Dermot Kennedy e Bailey Zimmerman.

Qua sotto la tracklist completa:

1. The End of The Road Begins (Intro) – Kai Cenat

2. Spinnin’ – Lil Durk (feat. EST Gee)

3. Get It – Anti Da Menace, Luh Tyler

4. Won’t Back Down – YoungBoy Never Broke Again, Dermot Kennedy & Bailey Zimmerman

5. Angel Pt. 1 – Kodak Black & NLE Choppa (feat. Jimin of BTS, JVKE & Muni Long)

6. My City – 24kGoldn, Kane Brown & G Herbo 7. Countin’ On You – Lil T Jay, Fridayy & Khi Infinite

8. SupaFly – Cootie, BiC Fizzle & Big X Tha Plug

9. Reaper – Babyface Ray, BabyTron & Peezy

10. Steppers – NLE Choppa & Nardo Wick

11. 9 In My Hand (Fast X Remix) – Kordhell & Key Glock

12. Datura – Suicide Boys

13. Furious – BIA

14. Toretto – J Balvin

15. Te Cura – Maria Becerra

16. Sigue La Fiesta – Justin Quiles, Dalex & Santa Fe Klan

17. Gasolina (Safari Riot Remix) – Daddy Yankee (feat. Myke Towers)

18. Vai Sentando – Skrillex (feat. Ludmilla, King Doudou & DUKI) 19. Bando (Fast X Remix) – ANNA (feat. MadMan & Gemitaiz)

20. Let’s Ride – YG & The Notorious B.I.G (feat. Lambo4oe, Ty Dolla Sign & Bone Thugs-N-Harmony)

21. Nothing Else Matters – Jessie Murph

Fast X è arrivato al cinema il 18 maggio. Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

FONTE: ComicBook.com

