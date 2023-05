La recensione di Fast X, il decimo film della saga Fast & Furious in sala dal 18 maggio

La saga di Fast & Furious ha preso la piega di Harry Potter, è sempre più attenta a seguire la crescita e l’invecchiamento del proprio pubblico, ventenne nel 2001 e oggi in età da figli. Dominic Toretto non è più quello di prima, ha un figlio, parla come una persona che ha una vita dietro e non una davanti e anche la sua regola di vivere un quarto di miglio alla volta è scomparsa da tempo. Come i buoni padri, fa prediche e invita all’impegno e alla dedizione, così da continuare a rappresentare le aspirazioni e la vita dei suoi spettatori primari.

Per tutti gli altri stavolta c’è Jason Momoa.

La storia di Fast & Furious, almeno dal quinto capitolo in poi, può anche essere letta come la storia di Vin Diesel e della sua scalata al dominio del modello di maschio alfa cinematografico. Una storia fatta del coinvolgimento di tutti gli attori più importanti (e spesso proprio più grossi fisicam...