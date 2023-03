Fast X: il villain di Jason Momoa sarà “puro caos”, il nuovo video di Vin Diesel che celebra la saga

Mancano circa due mesi e mezzo all’uscita di Fast X, il decimo capitolo della saga di Fast & Furious e, chiacchierando con Total Film, il regista del blockbuster Louis Leterrier ha discusso di un aspetto molto particolare della pellicola, ovvero il villain interpretato da Jason Momoa.

Parlando di Dante, questo il nome dell’antagonista interpretato da Jason Momoa in Fast X, Leterrier lo definisce come “puro caos”, un villain che ha studiato con meticolosità Dom Toretto per andarlo a colpire lì dove fa più male: la famiglia.

Dante è in tutto e per tutto affascinato da Dom. L’ha analizzato. E non c’è nessun posto dove può nascondersi, perché lui conosce Dom meglio di chiunque altro. Dom trova davvero qualcuno alla sua altezza con Dante. La famiglia è una strada a doppia via. Hai una famiglia dalla tua parte, ma che ne sta una anche dalla parte dell’altra persona. Quando la famiglia, che è stato il tuo punto di forza, si ritrova a diventare il tuo tallone d’Achille e lì che vieni colpito maggiormente.

Da Instagram arriva invece il video di Vin Diesel che mostra un po’ del backstage dell’evento durante il quale è stato presentato il primo trailer di Fast X occasione in cui il cast del blockbuster ha pure incontrato la stampa:

Fast X è prodotto da Neal H. Moritz, Vin Diesel, Justin Lin, Jeff Kirschenbaum e Samantha Vincent. I produttori esecutivi sono Joseph M. Caracciolo, Jr., David Cain, Chris Morgan, Amanda Lewis e Mark Bomback.

