Fast X: Vin Diesel sta ancora scoprendo nuovi aspetti di Toretto

Fra il primo Fast & Furious e Fast X passano ben 22 anni, ma a quanto pare, dopo tutto questo tempo, Vin Diesel continua a scoprire aspetti inediti del carattere e del personaggio di Dom Toretto.

La star ha potuto parlare della sua relazione con l’iconico Toretto nel corso dell’evento organizzato dalla Universal per il lancio del rimo trailer del decimo capitolo del franchise prodotto dalla Universal.

Parlando del suo rapporto con Dom Toretto e di come anche in Fast X abbia continuato ad esplorarlo scoprendo dei lati sconosciuti, Vin Diesel si è così espresso:

L’ironia della cosa è che interpreto questo personaggio da quasi 23 anni e ogni volta che inizio a lavorare a un nuovo capitolo, mi sembra sempre la prima volta. Ci sono nuovi aspetti del personaggio che scopro. Non sembra mai di fare la stessa cosa. Pare più come se fosse un accumulare decenni di evoluzione, di un’identità che si va svelando mano a mano. Per chi è stato un ragazzino figlio di un attore, per un ragazzino il cui padre aveva attori a casa per cena di continuo e che faceva parte dell’Actor’s Studio… Mi sono sempre meravigliato di quanto sia unico il compito di portare un personaggio nella terza decade di vita riuscendo ancora a scoprire nuovi elementi della sua architettura. È davvero un privilegio avere un’opportunità che mio padre e altri attori dell’Actor’s Studio non hanno mai avuto.