Ecco cosa ha raccontato l’attrice sulla lavorazione della trilogia:

È stato un via vai tra il primo e il terzo film, che abbiamo girato per primi, 1994 e 1666. Durante la lavorazione di quei due film abbiamo fatto un po’ avanti e indietro. Siamo stati fortunati per aver potuto girare 1666 quasi interamente in una volta sola, abbiamo girato ad Hampton, in Georgia. È stato bellissimo, ci hanno costruito un intero villaggio, ci sembrava di essere davvero in quel mondo. Dopo aver finito il primo e il terzo, abbiamo girato il secondo in campeggio.

Il tempo trascorso e il carico di lavoro era come quello di una serie, la cosa che amo dei film e di questi in particolare è che sapevamo come sarebbero finiti, mentre con le serie spesso le sceneggiature sono in continua evoluzione, perciò non sappiamo come afferrare i personaggi e capire la traiettoria della loro storia.

In questo caso si è trattato di una fusione degli aspetti migliori dei film e delle serie: abbiamo avuto tanto tempo per approfondire i personaggi girando per 5-6 mesi, pur sapendo sin dall’inizio che sviluppo avrebbero avuto i nostri personaggi.