regista della trilogia di tratta dalla serie di libri scritti dell'autore americano R. L. Stine, ha avuto modo di parlare (via IndieWire ) del futuro della saga garantendo che c'è ancora molto da raccontare.

Leigh Janiak spiega:

Uno degli aspetti più eccitanti di Fear Street è rappresentato dal fatto che si tratta di un universo grande che consente ampi spazi di manovra. E una delle questioni che ho voluto affrontare prima del mio ingaggio era proprio il sottolineare che c’è tutto il potenziale per creare una sorta di versione horror dell’Universo Cinematografico della Marvel in cui puoi avere questi killer sanguinari in svariate epoche differenti. C’è il canone della mitologia principale, edificata intorno al concetto che il diavolo vive a Shadyside, ma poi c’è spazio per qualsiasi cosa […] Spero davvero che il pubblico poss gradire abbastanza da permetterci di continuare a costruire più pezzi di questo mondo, potremmo pensare a un’altra Trilogia, a dei film standalone e a come potrebbero essere, a come potrebbe essere una serie TV. Non penso neanche più a Fear Street nei termini di un film o una serie. Perché è proprio questo l’aspetto grandioso del lavorare con Netflix: la possibilità di creare questa sorta di ibrido. Sono davvero emozionatissima al pensiero di quello che potrebbe accadere in futuro. Ad esempio sono molto galvanizzata dall’idea di vedere uno slasher ambientato negli anni ’50, che mi pare di non aver mai davvero visto. Da fan dell’orrore, è davvero tosto pensare alle ere diverse che potremmo esplorare e a quello che è possibile farci.

Nel cast dei lungometraggi troviamo Sadie Sink (Stranger Things), Ashley Zuckerman (Fear the Walking Dead), Fred Hechinger (Alex Strangelove), Jeremy Ford (A Mother’s Sacrifice), Julia Rehwald, Kiana Madiera, Olivia Welch e Benjamin Flores Jr..Kiana Madeira, Benjamin Flores Jr. e Olivia Welch.

Leigh Janiak (Honeymoon) è stata ingaggiata per dirigere tutti e tre i capitoli della saga, e non solo il primo ed il terzo film come precedentemente annunciato (Alex Ross Perry avrebbe dovuto dirigere il secondo). Le opere sono ambientate negli anni ’80 e ’90 in una cittadina immaginaria dell’Ohio chiamata Shadyside. La serie principale conta oggi ben 52 titoli. La serie principale è composta da 36 titoli, ma in Italia ne sono stati pubblicati solo 12.

