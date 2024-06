Continua la corsa all’impazzata di Inside Out 2, che si sta rivelando un vero fenomeno al box-office a meno di una settimana dall’uscita. Dopo il grandissimo risultato nel suo primo weekend negli USA, il film è cresciuto giorno dopo giorno negli infrasettimanali, raccogliendo 30 milioni di dollari mercoledì, con un incremento del 4.2% sugli incassi di martedì (che è solitamente molto trafficato, essendo giornata di sconti). Mercoledì era la festività del Juneteenth, infatti anche gli altri film in classifica hanno visto dei rimbalzi, ma la cifra incassata da Inside Out 2 è da record: è maggiore incasso in un mercoledì non d’apertura da quando è iniziata la pandemia, ed è il miglior mercoledì di sempre per un film animato.

Complessivamente, il film Pixar ha incassato 235 milioni di dollari: entro fine settimana diventerà il maggiore incasso dell’anno negli USA, ed entro domenica supererà i 300 milioni di dollari.

Nel frattempo, fuori dagli Stati Uniti mercoledì ha raccolto altri 29 milioni di dollari (grazie all’aggiunta di altri 4 mercati tra cui l’Italia, dove sta facendo numeri da record). In otto giorni la pellicola ha raccolto 438.9 milioni di dollari in tutto il mondo e supererà i 500 milioni di dollari nella giornata di venerdì, puntando dritto al traguardo del miliardo di dollari forse già entro la fine del mese.

Fonte: The-Numbers

Classifiche consigliate