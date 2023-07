In attesa di capire se debutterà effettivamente al prossimo Festival di Venezia, Deadline segnala che Ferrari, il biopic su Enzo Ferrari diretto da Michael Mann in cui Adam Driver interpreta il celebre imprenditore modenese, sarà nelle sale statunitensi il prossimo Natale. Ad essersi aggiudicata la distribuzione americana in un’asta molto agguerrita è stata la Neon distribution che ha avuto la meglio anche sulla ben nota A24 e un non meglio identificato streamer.

Il film, basato sul libro di Brock Yates “Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine“, sarà ambientato negli anni Cinquanta e incentrato sull’ascesa di Ferrari e del marchio di veicoli di lusso e che non mancherà di menzionare anche il rapporto con un figlio illegittimo. Un altro punto centrale della pellicola sarà focalizzato su una gara automobilistica avvenuta in Italia nel 1957 in cui una Ferrari uscì dal tracciato e uccise 9 persone.

Nel cast, oltre al già citato Adam Driver, anche Jack O’Connell, Patrick Dempsey, Sarah Gadon, Penélope Cruz, Shailene Woodley e Gabriel Leone.

Iervolino and Lady Bacardi Entertainment, società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, attraverso la società collegata “Welcome to Italy”, fornisce la produzione esecutiva del film “Ferrari”. ILBE e Welcome to Italy si sono occupati del service in Italia del biopic diretto da Michael Mann con Adam Driver, Pénelope Cruz, Shailene Woodley, Patrick Dempsey

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Deadline

Classifiche consigliate