Sarà Xavier Dolan a presiedere la giuria della sezione Un Certain Regard alla 77 esima edizione del Festival di Cannes, che si terrà tra il 14 e il 25 maggio. La selezione ufficiale verrà annunciata l’11 aprile, Greta Gerwig presiederà la giuria del concorso.

Sceneggiatore, regista e attore, Dolan ha ricevuto il gran premio della giuria nel 2014 per il suo film Mommy. “Sono onorato e deliziato di tornare a Cannes come presidente della giuria di Un Certain Regard,” ha dichiarato ufficialmente. “Ancor più che fare film, scoprire i film di registi talentuosi è sempre stato al centro dei miei percorsi personali e professionali. Vedo, nella responsabilità che mi è stata affidata, l’opportunità di concentrarmi assieme ai membri della giuria su un aspetto fondamentale dell’arte cinematografica: storie raccontate con sincerità”.

Dolan ha scritto, diretto, prodotto e interpretato J’ai tué ma mère quando aveva solo 19 anni. A 21 anni ha partecipato a Un Certain Regard con Les Amours imaginaires, ed è tornato due anni dopo con Laurence Anyways (Suzanne Clement vinse come migliore attrice). Nel 2013 ha partecipato in concorso a Venezia con Tom à la ferme, mentre Mommy ha partecipato in concorso a Cannes. Ha poi fatto parte della giuria del concorso della 68 esima edizione del festival. Il suo film successivo, È solo la fine del mondo, ha vinto il Grand Prix a Cannes, mentre La mia vita con John F. Donovan e Matthias & Maxime (il suo ultimo film, del 2019), hanno partecipato in concorso.

