Durante una chiacchierata con l’Hollywood Reporter, Laura Benanti e Matthew Broderick hanno risposto alla critiche rivolte a Fidanzata in affitto, la commedia vietata ai minori con Jennifer Lawrence ora nei cinema.

Alcune persone si sono dette “disgustate” dalla premessa del film e nello specifico dal fatto che un personaggio oltre i 30 anni (interpretato da Jennifer Lawrence) seduca su commissione un ragazzino da poco maggiorenne.

Gli interpreti dei due genitori hanno così commentato le critiche sottolineando che si tratta di satira. “È un monito. Se sei un ‘genitore elicottero’ che chiudi tuo figlio in una bolla simile, c’è il rischio che lui non sappia come esistere al di fuori di quella bolla e quindi si finisce per fare scelte folli e esattamente opposte, che è quello che succede in questo film” ha spiegato Benanti. “Credo si tratti di uno sguardo satirico a ciò che può succedere se stai troppo con il fiato sul collo suoi tuoi figli. Devono imparare a cavarsela da soli, altrimenti saranno sempre dipendenti da te“.

Broderick ha aggiunto: “Quello che succede è che quando un ragazzino va a scuola, è così spaventosa l’idea che sia felice, che si faccia degli amici e che diventi indipendente che alcuni genitori fanno di tutto per far funzionare quella transizione. Ed è difficile, io ci sono passato. Ma devi dare ai figli lo spazio di cavarsela da soli, anche se alcuni genitori decidono di mettersi in mezzo“.

Fidanzata in affitto è ora al cinema. Qui trovate la scheda del film.

