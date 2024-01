Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato il trailer di Fighter, il nuovo film di Bollywood definito come una “risposta a Top Gun“.

Durante una recente intervista, il regista Siddarth Anand ha commentato i paragoni definendoli “inevitabili”

Credo sia inevitabile, se sei un regista devi aspettarti certe cose. Se giri un film con degli aerei, lo definiscono Top Gun perché non hanno altri punti di riferimento e ci credono. […] Credo che dovremmo guardare ai nostri film con un po’ più di rispetto, senza pensare che sia tutto una copia. La gente prende ispirazione e succede anche in occidente con cose create in oriente.

Ci sono stati casi in cui delle scene che ho girato si sono rivelate molto simili a un film di una grossa saga uscito dopo in occidente. Non sto dicendo che ci hanno copiato, anche perché è impossibile, diciamolo. Ma ci sono un numero limitato di cose che puoi fare nei film d’azione ed è naturale che alcune cose finiscano per essere simili.