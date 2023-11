Durante un’ospitata al The Drew Barrymore Show, Tallulah Willis ha aggiornato sulle condizioni di suo padre Bruce.

“È lo stesso, che è il meglio che si possa chiedere in queste circostanze, ho scoperto” ha commentato. “Vedo amore quando sono con lui, è mio padre e mi ama, ed è davvero speciale“.

Ha poi parlato del perché sia importante parlare apertamente di quello che sta affrontando suo padre:

Da un lato è per il tipo di famiglia che siamo, dall’altro è per diffondere consapevolezza sulla FTD. Se possiamo aiutare le persone con quello che stiamo imparando e trasformarlo in qualcosa di positivo per gli altri ci riempie di orgoglio.