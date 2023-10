Sono anni che la Sony Pictures prova a provare Gatta Nera e Silver Sable sul grande schermo, senza successo.

Fino a qualche anno fa lo studio aveva messo in sviluppo Silver and Black affidandolo a Gina Prince-Bythewood. La pellicola doveva arrivare a ottobre 2018, poi a febbraio 2019 e poi era finita nel dimenticatoio. Prima doveva essere un film su entrambi personaggi, poi i progetti erano stati separati e poi si era pensato di farne una mini serie per un servizio streaming.

Come raccontato a Comicbook.com dalla sceneggiatrice Lindsey Anderson Beer, però, sembra che lo studio abbia mollato la presa:

Silves Sabe era una cosa a cui la Sony stava lavorando e poi, a quanto so, non è più in sviluppo. Ho dovuto abbandonarlo per dedicarmi a un altro progetto all’epoca. Stavo semplicemente collaborando alla stesura, ma oramai non ne sono sicura.

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate