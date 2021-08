, uno dei casi cinematografici dell’anno, un horror italiano che sta conquistando il pubblico di tutto il mondo, nella sua prima proiezione pubblica sul grande schermo dopo l’anteprima in Concorso alla 67esima edizione del Taormina Film Fest dove ha vinto miglior regia.

Il nuovo film originale Netflix prodotto da Colorado Film, chiude l’arena del Teatro India a Roma il 22 agosto con un grande evento a ingresso gratuito. I registi Roberto De Feo e Paolo Strippoli, insieme all’attore Francesco Russo, saranno presenti in sala e saranno intervistati a fine proiezione da Francesco Alò, nello splendido scenario dell’arena all’aperto.

Eccezionalmente, dato l’alto numero di richieste, il posto in sala sarà prenotabile, inviando una mail a [email protected].

I posti disponibili sono 154. I biglietti saranno tenuti in biglietteria fino alle 20.40, dopo le 20.40 saranno nuovamente messi a disposizione del pubblico presente al Teatro. Per entrare in sala sarà inoltre necessario esibire il Green Pass.

La programmazione di Film Society prosegue al Monk Roma e al Bunker Torino fino al 13 settembre. Scopri i prossimi film e incontri su FilmSociety.it

E venerdì 20 agosto mattina alle 11, in diretta sul canale Twitch di BadTaste.it nella nuova puntata di BAD Time, Francesco Alò incontrerà proprio i registi Roberto De Feo e Paolo Strippoli (con qualche sorpresa…) per parlare di A Classic Horror Story, della loro esperienza con Netflix e altro ancora.