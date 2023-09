In co-regia con Billy Bryk, Finn Wolfhard ha diretto il suo primo film, una commedia horror dal titolo Hell of a Summer. Il film, che è stato presentato al Toronto Film Festival, vede i due registi e sceneggiatori interpretare due membri del personale di un campeggio estivo sotto attacco da parte di un killer che indossa una maschera.

Finn Wolfhard e Billy Bryk raccontano che per realizzare Hell of a Summer si sono ispirati a un classico della commedia horror: L’alba dei morti dementi di Edgar Wright (2004). Dice il secondo durante un’intervista con Variety:

Per noi quello è l’epitome di un film che omaggia i classici film horror pur essendo allo stesso tempo una grande commedia incentrata su un personaggio.

Aggiunge Wolfhard:

Nello specifico in L’alba dei morti dementi, Shaun sta solo cercando di riavere la sua fidanzata. Non gli importa davvero dell’apocalisse zombie.

Conclude Bryk:

Direi che questo è un film in cui le persone hanno piena libertà di essere strane e narcisiste davanti alla morte.

L’alba dei morti dementi ha come protagonista Shaun (Simon Pegg), un trentenne con una vita noiosa e ordinaria. Scaricato dalla sua fidanzata, Shaun e il suo coinquilino Ed si accorgeranno di trovarsi nel bel mezzo di un’apocalisse zombie. Ai due non resterà altro da fare che gettarsi nella mischia per riuscire a raggiungere i propri famigliari e amici e mettersi in salvo.

