Five Nights at Freddy’s, diretto da Emma Tammi, è stato un prevedibile successo al botteghino. Per questa ragione è probabile pensare che arriverà un sequel.

A parlare di questa prospettiva futura è stato anche Matthew Lillard che nel film interpreta il cattivo Steve Aglan alias William Afton. Lillard condivide con ScreenRant la sua gioia nell’aver preso parte alla pellicola e suggerisce che potrebbe tornare in un ipotetico sequel.

Una delle cose che mi ha sorpreso è che mi sono innamorato dei costumi. Ho trovato eccitante esplorare come lavorare in quel corpo gigantesco. Mi piacerebbe continuare. Magari faranno altri film.

Sarebbe bello se facessero un sequel. Ma è sicuramente bello sapere che, se lo faranno, c’è la frase “torno sempre”. Questo mi rende super felice. In tutta onestà, come attore, la tua carriera ha alti e bassi e nessuno è sempre in cima tranne Tom Cruise. È bello in questo momento della mia vita, all’inizio dei miei cinquant’anni, cominciare un franchise che si spera continuerà per i prossimi 10 anni.

Il film, adattamento dell’omonimo videogioco, segue una guardia giurata tormentata che inizia a lavorare al Freddy Fazbear’s Pizza. Mentre trascorre la sua prima notte di lavoro, si rende conto che il turno di notte da Freddy’s non sarà così facile da superare.

