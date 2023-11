Five Nights at Freddy's

Five Nights at Freddy’s (LEGGI LA RECENSIONE) si è rivelato un grandissimo successo durante il primo weekend al box-office, ed è dunque inevitabile che si inizi a parlare della realizzazione di eventuali sequel. In un’intervista con THR, la regista Emma Tammi si è detta assolutamente aperta all’idea:

Siamo tutti, me compresa, molto entusiasti di continuare a fare film in questo universo, se saremo abbastanza fortunati da farlo e se questo primo film avrà successo.

Il finale del film (su cui non non ci addentriamo) presenta inoltre alcuni punti poco chiari. Alla richiesta di fornirne delucidazione, la regista non risponde, spiegando:

Abbiamo alcune questioni in sospeso che credo dovranno essere risolte in un sequel…

In Italia, l’uscita della pellicola, dopo un’anteprima di grande successo il giorno di Halloween, è prevista per il 2 novembre, mentre stasera verrà presentato a Lucca Comics & Games. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film!

