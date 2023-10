L’adattamento del videogioco horror Five Nights at Freddy’s sta per arrivare nei cinema prodotto da Blumhouse e Universal Pictures. La regista del film popolato da personaggi animatronici, Emma Tammi, racconta in un’intervista con IGN un particolare giorno sul set, quando il braccio di Foxy ha preso fuoco.

C’è stato un giorno in cui stavamo girando e ho sentito qualcuno dire piano e con calma: “Il braccio di Foxy è in fiamme”. Ho guardato e uno dei servocomandi stava andando da un po’ e si è sovrarriscaldato, cosa che succede a volte. Ma questa è stata l’unica volta che è accaduto sul set. E ha iniziato a fumare e tutti con calma se ne sono andati e noi abbiamo cambiato il braccio. Ma sì, c’erano degli elementi robotici in gioco e a volte hanno solo un certo intervallo di tempo in cui possono lavorare.

Foxy, come fa intuire il nome, è una volpe rossiccia, dotata di un uncino in una mano e una benda sull’occhio destro.

Il film uscirà nei cinema l’8 novembre. Nel cast troviamo Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio, Kat Conner Sterling, Mary Stuart Masterson e Matthew Lillard.

