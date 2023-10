Il film di Five Nights at Freddy’s, presto nelle sale (GUARDA IL TRAILER), è tratto dall’omonima serie di videogiochi creata da Scott Cawthon e racconta di una guardia di sicurezza alle prese con animatronic che cercano di ucciderlo.

In un’intervista con SFX Magazine (via The Direct) il designer Robert Bennett ha svelato la reazione di Cawthon all’aspetto dei personaggi nella pellicola:

Scott Cawthon, quando è venuto da noi, circa una settimana prima che iniziassimo le riprese, era così grato: “Questo è esattamente l’aspetto che volevo che avessero. Questo è l’aspetto che immaginavo che avrebbero avuto“. È Scott che vuoi rendere felice, e credo che il fatto che sia rimasto così colpito da tutto ciò abbia fatto sì che il lavoro valesse la pena.

Un giudizio positivo che si estende anche al film nel suo complesso, come ha rivelato la regista, Emma Tammi, a Collider:

Ero davvero molto felice di avere il feedback in tempo reale se c’era qualcosa che dovevamo aggiustare. Ma un paio di settimane dopo l’inizio della produzione mi ha detto una cosa molto carina: “Mi sto davvero rilassando e mi sto godendo il film, guardando la storia che si svolge sullo schermo“, il che è stato fantastico perché, ovviamente, non sapeva cosa necessariamente aspettarsi quando è stato coinvolto [nella produzione del film], e nemmeno io lo sapevo in termini di riprese e comunicazione tra noi. Penso che sia stato un processo fantastico, ma è stata un’enorme risorsa averlo al nostro fianco, perché non credo che avremmo potuto realizzare un adattamento accurato di questo gioco senza di lui.

Il film uscirà nei cinema l’8 novembre. Nel cast troviamo Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio, Kat Conner Sterling, Mary Stuart Masterson e Matthew Lillard.

Cosa ne pensate degli animatronic in Five Nights at Freddy’s? Lasciate un commento!

FONTE: The Direct / Collider

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate