Mancano circa due settimane all’uscita nei cinema italiani di The Flash, il cinecomic di Andy Muschietti che riporterà in scena il Velocista Scarlatto di Ezra Miller nonché i due Batman di Ben Affleck e Michael Keaton.

E proprio a proposito di quest’ultimo, il regista spiega che non possedeva un piano B qualora la star dei due cinecomic di Tim Burton avesse deciso di rispondere di no alla proposta di tornare a vestire i panni del crociato di Gotham in The Flash.

Non c’era un piano B. Sì, è stata una continuazione nel senso che il mondo in cui troviamo Michael Keaton è lo stesso universo in cui si trovava durante le sue avventure nei film di Tim Burton. È solo che, sai, dobbiamo prenderci alcune licenze creative per replicare alcune delle cose che sono state progettate. Far evolvere le cose, perché volevo che Batman avesse continuato ad essere Batman per qualche anno dopo l’ultima volta che l’abbiamo visto. Per ciò, ci sono delle cose nella sua tecnologia e nei suoi gadget che sono cambiate e si sono evolute, come il Batwing: ora è a tre posti anziché uno. Ha quella cosa rotante e l’a tuta’armatura è diversa. È leggermente diversa. Anche la Batcaverna ha delle innovazioni. È comunque un po’ obsoleta per l’epoca attuale, ma è in ogni caso più evoluta rispetto all’ultima volta che l’abbiamo vista.

La Warner Bros. Pictures porterà il film di Andy Muschietti “The Flash” nelle sale italiane il 14 giugno 2023 distribuito da Warner Bros. Pictures.

In The Flash i mondi si incontreranno quando Barry userà i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e cambiare gli eventi del passato. Ma quando il tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod è tornato, minacciando distruzione, e senza alcun Supereroe a cui rivolgersi. L’unica speranza per Barry è riuscire a far uscire dalla pensione un Batman decisamente diverso per salvare un kryptoniano imprigionato…. malgrado non sia più colui che sta cercando. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l’unica speranza per Barry è ‘correre per la sua vita’. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente per resettare l’universo?

Fanno parte del cast di “The Flash” anche l’astro nascente Sasha Calle, Michael Shannon (“Bullet Train”, “Batman v Superman: Dawn of Justice”), Ron Livingston (“Loudermilk”, “L’evocazione – The Conjuring”), Maribel Verdú (“Elite”, “Y tu mamá también – Anche tua madre”), Kiersey Clemons (“Zack Snyder’s Justice League”, “Sweetheart”), Antje Traue (“King of Ravens”, “L’uomo d’acciaio”) e Michael Keaton (“Spider-Man: Homecoming”, “Batman”).

“The Flash” è prodotto da Barbara Muschietti (i film “IT”, “La Madre”) e Michael Disco (“Rampage – Furia Animale”, “San Andreas”). La sceneggiatura è di Christina Hodson (“Birds of Prey”, “Bumblebee”), con una screen story di John Francis Daley e Jonathan Goldstein (“Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri”, “Spider-Man: Homecoming”) e Joby Harold (“Transformers: Il risveglio”, “Army of the Dead”), basato sui personaggi dell’Universo DC. I produttori esecutivi sono Toby Emmerich, Walter Hamada, Galen Vaisman e Marianne Jenkins.

Ad affiancare il regista Muschietti dietro la macchina da presa è il team composto dal direttore della fotografia Henry Braham (“Guardiani della Galassia Vol. 3”, “The Suicide Squad”), lo scenografo Paul Denham Austerberry (“IT Capitolo 2”, “La forma dell’acqua”), i montatori Jason Ballantine (i film “IT”,“Il grande Gatsby”) e Paul Machliss (“The Gentlemen”, “Baby Driver – Il genio della fuga”) e la costumista Alexandra Byrne (“Doctor Strange”, “Guardiani della Galassia”). La colonna sonora è di Benjamin Wallfisch (“L’uomo invisibile”, i film “IT”).

Trovate tutte le informazioni su The Flash nella nostra scheda.

Vi ricordiamo che BadTaste è anche su Twitch!

FONTE: Comic Book

Classifiche consigliate