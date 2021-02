LEGGI ANCHE – Florence Pugh protagonista dell’adattamento di The Maid per la Universal

Secondo quanto rivelato da Deadline la candidata all’Oscar(Piccole Donne, Midsommar – Il villaggio dei dannati) sarebbe entrata a far parte del cast di, nuovo progetto targato Apple Studios scritto da Vanessa Taylor e Drew Pearce.

Il progetto è descritto come un dramma giudiziario con tinte fantascientifiche in cui una “bambola robot da compagnia” uccide il suo proprietario sconvolgendo poi il mondo intero sostenendo di non essere colpevole e di volere un avvocato. L’opera si ispira a un racconto con lo stesso titolo scritto da Elizabeth Bear.

Il film sarà prodotto dagli Apple Studios insieme a Drew Pearce attraverso la Point of No Return Films. La Pugh e Vanessa Taylor figureranno come produttrici esecutive insieme a Ian Fisher della Point of No Return Films.

Tra i lavori di Vanessa Taylor come sceneggiatrice troviamo film come Elegia americana, La forma dell’acqua – The Shape of Water, Divergent, Il matrimonio che vorrei e alcuni episodi di Il trono di spade.

Tra le sceneggiature curate da Pearce troviamo invece Mission: Impossible – Rogue Nation, Hotel Hartemis, Iron Man 3 e Fast & Furious: Hobbs & Shaw.

Ricordiamo che quest’anno potremmo vedere Florence Pugh al fianco di Scarlett Johansson nel cinecomic Marvel Black Widow. Di recente è invece apparsa in titoli come Piccole donne, Midsommar – Il villaggio dei dannati, Una famiglia al tappeto, Malevolent – La voce del male e in Outlaw King – Il re fuorilegge.

Cosa ne pensate del progetto? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!